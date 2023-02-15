Госдума денонсировала конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию

Москва, , 15:26 — REGNUM Госдума денонсировала конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Госдума РФ Полина Волхова © ИА REGNUM

Конвенция была подписана от имени Российской Федерации 27 января 1999 года в Страсбурге и ратифицирована страной 25 июля 2006 года. Она содержит перечень коррупционных деяний как уголовно наказуемых и рекомендует каждому государству-участнику принять соответствующие законодательные меры, которые могут потребоваться для признания этих деяний в качестве преступлений. Также конвенция устанавливает механизмы международного сотрудничества по вопросам обмена информацией, взаимной правовой помощи, выдачи.

Как сообщалось ранее, комитет министров Совета Европы в рамках резолюции о правовых и финансовых последствиях прекращения членства России в Совете Европы принял решение прекратить полноправное членство страны в группе государств против коррупции (ГРЕКО), которая осуществляет мониторинг выполнения конвенции договаривающимися сторонами. В соответствии с условиями данного решения членство России в ГРЕКО прекращается, за исключением случаев проведения ГРЕКО мониторинга выполнения страной обязательств, вытекающих из конвенции, при этом Россия лишается права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса.

Внесенным в Госдуму документом из-за неприемлемости для России таких условий предлагается денонсировать конвенцию. Инициатива была поддержана комитетом Госдумы по международным делам. Вместе с тем там обратили внимание на то, что денонсация конвенции не означает, что Россия отказывается от уже принятых и включенных в российское законодательство стандартов борьбы с коррупцией.