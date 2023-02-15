Москва, 15 февраля, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Госдума денонсировала конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума РФ

Конвенция была подписана от имени Российской Федерации 27 января 1999 года в Страсбурге и ратифицирована страной 25 июля 2006 года. Она содержит перечень коррупционных деяний как уголовно наказуемых и рекомендует каждому государству-участнику принять соответствующие законодательные меры, которые могут потребоваться для признания этих деяний в качестве преступлений. Также конвенция устанавливает механизмы международного сотрудничества по вопросам обмена информацией, взаимной правовой помощи, выдачи.

Как сообщалось ранее, комитет министров Совета Европы в рамках резолюции о правовых и финансовых последствиях прекращения членства России в Совете Европы принял решение прекратить полноправное членство страны в группе государств против коррупции (ГРЕКО), которая осуществляет мониторинг выполнения конвенции договаривающимися сторонами. В соответствии с условиями данного решения членство России в ГРЕКО прекращается, за исключением случаев проведения ГРЕКО мониторинга выполнения страной обязательств, вытекающих из конвенции, при этом Россия лишается права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса.

Внесенным в Госдуму документом из-за неприемлемости для России таких условий предлагается денонсировать конвенцию. Инициатива была поддержана комитетом Госдумы по международным делам. Вместе с тем там обратили внимание на то, что денонсация конвенции не означает, что Россия отказывается от уже принятых и включенных в российское законодательство стандартов борьбы с коррупцией.