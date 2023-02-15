Москва, 15 февраля, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ на своем брифинге 15 февраля рассказало о значительных успехах российской армии, участвующей в специальной военной операции (СВО) на Украине. Речь идет об уничтожении восьми диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Помимо этого, в районах населенных пунктов Двуречная и Котляровка Харьковской области нанесено поражение технике и живой силе 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны. Только на этом направлении за сутки потери противника убитыми и ранеными составили до 100 военнослужащих.

Минобороны РФ Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (15.02.2023 г.)

На краснолиманском направлении бои велись в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики, уничтожены до 65 украинских солдат.

Больше всего потерь в живой силе ВСУ за последние сутки получили на донецком направлении — до 190 человек. Еще около 60 солдат украинская армия потеряла в боях за Угледар и Новоселку на южнодонецком и запорожском направлениях.

На херсонском направлении велась контрбатарейная борьба, что позволило вывести из строя самоходную гаубицу «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

Вооружённые силы России за минувшие 24 часа поразили 87 артиллерийских подразделений ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция на Украине продолжается уже 357 дней и сохраняет наступательный характер. Ранее Минобороны РФ заявило о прорыве мотострелками Центрального военного округа эшелонированной обороны противника в лесистой местности в ЛНР.

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