Берн, 15 февраля, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Рабочая группа правительства Швейцарии не нашла законных оснований для передачи Украине заблокированных российских активов, заявили в Федеральном совете страны 15 февраля.

Александр Вильф/РИА Новости Берн. Швейцария

Подобные действия стали бы нарушением действующей конституции, отметили представители совета.

Власти Швейцарии пообещали продолжать помогать Украине законными методами, а также следить за «международной дискуссией» о том, как использовать российские средства «на благо Украины».

Как сообщалось ранее, правительство «нейтральной» Швейцарии присоединилось к большинству пакетов антироссийских санкций ЕС, а на территории страны было заблокировано более 27 млрд долларов российских средств, в том числе более 8 млрд долларов — властями Швейцарии.

Ранее в Берне заявили, что планируют пересмотреть свою внешнеполитическую стратегию и активнее «сотрудничать» с Евросоюзом и НАТО.