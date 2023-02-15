Москва, 15 февраля, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Россия намерена установить безвизовый режим с 11 странами и максимально упростить визовые отношения ещё с шестью государствами. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 15 февраля на правительственном часе в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По его словам, в планах российской стороны подписание полностью безвизовых поездок примерно с 11 странами. В отношении ещё шести стран, включая Индию и Индонезию, планируется установить «совсем простые» визовые условия.

Также идёт работа по снятию ограничений на выдачу электронных виз примерно 70 странам. Исключение составят недружественные государства, которые перестали выдавать России визы в упрощённом порядке.

Электронные визы были одобрены года три назад, но на процесс повлияла пандемия коронавируса, напомнил Лавров.

Ранее глава МИД заявил, что в обновлённую концепцию внешней политики России войдёт положение о необходимости ограничить монополию Запада на определение рамок международной жизни.