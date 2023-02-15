Вильнюс, 15 февраля, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Литва с 16 февраля закрывает железнодорожный пункт пропуска «Стасилай» на границе с Белоруссией до 2024 года, сообщили в МВД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Во избежание ввоза контрабанды движение грузовых поездов, прибывающих в Литву из Белоруссии, с 16 февраля будет организовано только через железнодорожный пункт пограничного контроля «Кена», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что через КПП «Стасилай» такие составы следовать не будут, пока там не установят стационарную систему рентген-контроля. В МВД Литвы предположили, что это будет сделано в конце 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Погранслужбы Белоруссии генерал-лейтенант Анатолий Лаппо заявил, что ситуация на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей напряжённая. Он обвинил пограничников соседних государств в проволочках при проверке автомобилей в нарушение договорённости.

По его мнению, это делается для демонстрации возможностей. Кроме того, затягивание осмотра может быть ответом на объявленный в Белоруссии «безвиз».