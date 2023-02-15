Москва, , 15:09 — REGNUM Вооружённые силы России за минувшие 24 часа поразили 87 артиллерийских подразделений ВСУ. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба Минобороны Российской Федерации.

Уничтоженная техника ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По её информации, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооружённых Сил России нанесли поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 112 районах.

Как передавало ИА REGNUM, Вооружённые силы России на краснолиманском направлении нанесли поражение подразделениям 67-й, 92-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригадам ВСУ. Кроме этого, российские военнослужащие в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки ликвидировали до 190 военнослужащих ВСУ, уничтожили восемь единиц техники ВСУ.