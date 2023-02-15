Монако, 15 февраля, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Гол российского полузащитника «Монако» Александра Головина признан лучшим в чемпионате Франции в январе. Об этом 15 февраля сообщается на сайте клуба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Головин

Головин отличился в матче 17-го тура против «Бреста», который прошёл 1 января. Этот гол стал единственным в матче и принёс «Монако» победу со счётом 1:0.

Всего в текущем сезоне Головин забил пять мячей в 22 играх чемпионата Франции. 11 февраля он отметился голом в победном для «Монако» матче с ПСЖ (3:1).