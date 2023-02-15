Послание президента Федеральному собранию появилось в сетке вещания телеканалов

Москва, , 14:58 — REGNUM В сетке вещания российских телеканалов появилось послание президента Федеральному собранию, оно будет показано в прямом эфире в 12:00 мск 21 февраля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Следующие после трансляции программы у Первого канала, «России 1» и НТВ запланированы на 13:00 мск.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин огласит свое послание в Гостином дворе. Запланированное на этот же день заседание Госдумы перенесено на 22 февраля.

Президент в послании сделает акцент на текущей политической ситуации: специальной военной операции, экономике и социальной сфере, рассказал ранее журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.