Москва, 15 февраля, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки уничтожили на южнодонецком направлении свыше 60 военнослужащих ВСУ, сообщили 15 февраля в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

Огневое поражение подразделениям ВСУ было нанесено в районах Угледара и Новосёлки (ДНР).

Также на данном направлении было уничтожено одиннадцать единиц техники (два танка, четыре боевые бронированные машины и три гаубицы).

Днем ранее, 14 февраля, в ведомстве сообщили об уничтожении на южнодонецком направлении до 40 военных ВСУ и шести единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожили до 190 военных и восемь единиц техники ВСУ.