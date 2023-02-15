Москва, 15 февраля 2023, 15:03 — REGNUM Ряд федеральных СМИ и телеграм-каналов 15 февраля известили о появлении в сетке вещания послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Если обстоятельства не изменятся, то выступление главы государства начнется 21 февраля в 12:00 по московскому времени. В связи с оглашением послания Госдума намерена отменить пленарное заседание 21 февраля. Соответствующий проект постановления на рассмотрение нижней палаты парламента внесла комиссия по регламенту.

Послание президента Федеральному собранию
Послание президента Федеральному собранию
Kremlin.ru

Ранее о том, что послание президента Федеральному собранию состоится 21 февраля, известил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, глава Российского государства сделает акцент на текущей ситуации. Мероприятие состоится в Гостином дворе.

«Что касается послания президента Федеральному собранию, то туда будут аккредитовываться зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны», — сказал представитель Кремля.

Вместе с тем Песков не стал говорить о том, будет ли Владимир Путин говорить про специальную военную операцию в ходе обращения к Федеральному собранию.

Впервые к Федеральному собранию российский президент обратился 8 июля 2000 года. Оглашение состоялось в Мраморном зале Кремля. Послание длилось 48 минут 58 секунд и носило название «Какую Россию мы строим».

Согласно Конституции РФ, президент обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. Это крайне значимое политическое и программное выступление, которое адресовано не только Государственной думе и Совету Федерации, но и всем другим органам власти, а также обществу в целом.

После оглашения послания президент выпускает перечень поручений. До 2003 года почти все послания имели свои названия. Например, в 1998 году — «Общими силами — к подъему России», в 2001-м ― «Не будет ни революций, ни контрреволюций». В 2022 году президентское послание было перенесено на начало 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что парламентарии намерены отменить заседание Госдумы в день оглашения президентского послания 21 февраля, сказано в соответствующем проекте постановления, который внесла комиссия по регламенту. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, одновременно депутаты примут решение о переносе на более раннее пленарного заседания 22 февраля — с традиционных 12:00 мск на 10:00 мск. Парламентариям предстоит оперативно принять законы, касающиеся бюджетной и налоговой систем страны на фоне правовой интеграции новых регионов России.

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