Госдума РФ отменит пленарное заседание 21 февраля — послание президента появилось в сетке вещания

Москва, , 15:03 — REGNUM Ряд федеральных СМИ и телеграм-каналов 15 февраля известили о появлении в сетке вещания послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Если обстоятельства не изменятся, то выступление главы государства начнется 21 февраля в 12:00 по московскому времени. В связи с оглашением послания Госдума намерена отменить пленарное заседание 21 февраля. Соответствующий проект постановления на рассмотрение нижней палаты парламента внесла комиссия по регламенту.

Послание президента Федеральному собранию Kremlin.ru

Ранее о том, что послание президента Федеральному собранию состоится 21 февраля, известил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, глава Российского государства сделает акцент на текущей ситуации. Мероприятие состоится в Гостином дворе.

«Что касается послания президента Федеральному собранию, то туда будут аккредитовываться зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны», — сказал представитель Кремля.

Вместе с тем Песков не стал говорить о том, будет ли Владимир Путин говорить про специальную военную операцию в ходе обращения к Федеральному собранию.

Впервые к Федеральному собранию российский президент обратился 8 июля 2000 года. Оглашение состоялось в Мраморном зале Кремля. Послание длилось 48 минут 58 секунд и носило название «Какую Россию мы строим».

Согласно Конституции РФ, президент обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. Это крайне значимое политическое и программное выступление, которое адресовано не только Государственной думе и Совету Федерации, но и всем другим органам власти, а также обществу в целом.

После оглашения послания президент выпускает перечень поручений. До 2003 года почти все послания имели свои названия. Например, в 1998 году — «Общими силами — к подъему России», в 2001-м ― «Не будет ни революций, ни контрреволюций». В 2022 году президентское послание было перенесено на начало 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что парламентарии намерены отменить заседание Госдумы в день оглашения президентского послания 21 февраля, сказано в соответствующем проекте постановления, который внесла комиссия по регламенту. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, одновременно депутаты примут решение о переносе на более раннее пленарного заседания 22 февраля — с традиционных 12:00 мск на 10:00 мск. Парламентариям предстоит оперативно принять законы, касающиеся бюджетной и налоговой систем страны на фоне правовой интеграции новых регионов России.

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