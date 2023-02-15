Хатай, , 15:09 — REGNUM Восьмимесячная девочка осталась жива после падения с высоты пяти этажей в турецком городе Хатай, пострадавшем от мощного землетрясения. Об этом сообщает 15 февраля Anadolu.

Последствия землетрясения в городе Хатай. Турция. Февраль 2023 ИА REGNUM (с) Дмитрий Сухов

Врачи продолжают оказывать помочь девочке по имени Бирче, которая выпала из своего дома вместе с колыбелью. Семья Бирче жила в городском районе Антакья.

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Мать и отец Бирче остались в живых, их спасли из-под обломков здания через 13 и 33 часа после землетрясения соответственно. Другие их двое детей погибли.

По словам врачей, Бирче спаслась чудом. У неё диагностированы кровоизлияние в полости черепа и перелом ноги, но при ударе о землю травмы могли быть гораздо серьёзнее.