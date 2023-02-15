ФСБ: задержанный диверсант заявил, что пошёл на сотрудничество с СБУ из-за угроз его дочери

Москва, , 14:50 — REGNUM Задержанный в России агент СБУ заявил, что сотрудничал с украинскими и польскими спецслужбами из-за угроз его дочери. Об этом он сказал на видео, опубликованном 15 февраля ФСБ.

Задержанный диверсант Цитата из видео. ФСБ РФ

Он рассказал, что в ноябре 2022 года поехал на работу в Польшу, где был завербован сотрудниками СБУ и местными спецслужбами.

«Был вынужден выполнять все их требования, т. к. они угрожали физической расправой моей дочери, которая проживает в Виннице», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФСБ России задержала агента СБУ, причастного к двум диверсиям на Московской железной дороге.

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