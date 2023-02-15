Москва, 15 февраля, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Задержанный в России агент СБУ заявил, что сотрудничал с украинскими и польскими спецслужбами из-за угроз его дочери. Об этом он сказал на видео, опубликованном 15 февраля ФСБ.

Цитата из видео. ФСБ РФ Задержанный диверсант

Он рассказал, что в ноябре 2022 года поехал на работу в Польшу, где был завербован сотрудниками СБУ и местными спецслужбами.

«Был вынужден выполнять все их требования, т. к. они угрожали физической расправой моей дочери, которая проживает в Виннице», — сказал он.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3780614" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФСБ России задержала агента СБУ, причастного к двум диверсиям на Московской железной дороге.