Москва, 15 февраля, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Группировка войск «Центр» на краснолиманском направлении в результате огня артиллерии и успешных наступательных действий нанесла поражение подразделениям 67-й, 92-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

Удары были нанесены в районе населенных пунктов Червоная Диброва и Стельмаховка (ЛНР), а также в районе населённого пункта Ямполовка (ДНР).

Потери противника на краснолиманском направлении за сутки составили до 65 человек, также было уничтожено девять единиц техники — боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные гаубицы «Гвоздика», установка РСЗО «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожили до 190 военных и восемь единиц техники ВСУ.