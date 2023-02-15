Магас, , 14:56 — REGNUM Следственный комитет завёл на известного в Ингушетии врача и активиста Багаудина Гайтукиева уголовное дело за содействие террористической деятельности. Об этом сообщил ИА REGNUM источник в полиции региона.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

40-летний Багаудин Гайтукиев был задержан спецслужбами в марте 2022 года. Врача увезли люди в масках, и какое-то время ни родственники, ни знакомые не знали о его местонахождении. Было известно лишь, что врача подозревают в действиях, связанных с незаконной вооружённой группировкой. На данный момент он находится под домашним арестом. 13 февраля на Гайтукиева завели ещё одно уголовное дело, теперь его обвиняют ещё и в поставке оружия террористам. СК РФ по Республике Ингушетии возбудил уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности».

«По данным следствия 40-летний житель города Назрани передал пистолет, патроны и боеприпасы лицу, которое являлось членом ИГ (Исламское государство — террористическая организация, запрещенная в РФ)», — сообщил собеседник.

По информации следствия, Гайтукиев встретился с членом экстремистской организации, которого ранее уже задерживали с полным арсеналом для совершения теракта. С тех пор молодой человек находился под пристальным вниманием оперативников ФСБ.

Это уже второе дело, возбужденное в отношении Багаудина Гайтукиева, первое завели в марте 2022 года по части 2 статьи 205.5 УК РФ «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

Гайтукиев стал известен после покушения на президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова в июне 2009 года. Его Мерседес взорвали на дороге из Назрани в Магас, глава республики получил множественные тяжелые травмы. Его доставили в Центральную клиническую больницу Назрани, там ему провели операцию. Одним из врачей, спасших жизнь Евкурову, был Багаудин Гайтукиев. После этого медик был удостоен почётного звания «Заслуженный врач Республики Ингушетия».