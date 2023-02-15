Первый министр Шотландии уходит в отставку
Первый министр Шотландии Стерджен объявила об уходе в отставку
Лондон, 15 февраля, 2023, 14:51 — ИА Регнум. В Шотландии первый министр Никола Стерджен решила покинуть пост. Трансляцию её заявления 15 февраля вели британские телеканалы.
Scottish Government
Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен
Стерджен объявила о намерении уйти с должности первого министра и лидера Шотландской национальной партии.
Она останется на посту, пока не определится преемник.
На пост первого министра Стерджен была избрана в 2014 году. Она стала первой женщиной, занявшей эту должность.
Издание The Herald называло её «шотландским политиком года» в 2008, 2012 и 2014 годах.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2022 года Никола Стерджен выступала за независимость от Великобритании.