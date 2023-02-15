Лондон, 15 февраля, 2023, 14:51 — ИА Регнум. В Шотландии первый министр Никола Стерджен решила покинуть пост. Трансляцию её заявления 15 февраля вели британские телеканалы.

Scottish Government Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен

Стерджен объявила о намерении уйти с должности первого министра и лидера Шотландской национальной партии.

Она останется на посту, пока не определится преемник.

На пост первого министра Стерджен была избрана в 2014 году. Она стала первой женщиной, занявшей эту должность.

Издание The Herald называло её «шотландским политиком года» в 2008, 2012 и 2014 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2022 года Никола Стерджен выступала за независимость от Великобритании.