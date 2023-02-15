Москва, , 14:47 — REGNUM Вооруженные силы России в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожили до 190 военных и восемь единиц техники ВСУ, сообщили в среду в Минобороны России.

Артиллерия армии России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, были уничтожены две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б» и артиллерийская система М777 производства США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что при отступлении со своих позиций в районе Кременной Луганской Народной Республики ВСУ минируют территорию и тела сослуживцев. По его словам, Вооружённые силы РФ продолжают наступать в районе Кременной.

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