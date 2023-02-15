ВС России за сутки уничтожили на донецком направлении до 190 военных ВСУ
Москва, 15 февраля 2023, 14:47 — REGNUM Вооруженные силы России в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожили до 190 военных и восемь единиц техники ВСУ, сообщили в среду в Минобороны России.
Кроме того, были уничтожены две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б» и артиллерийская система М777 производства США.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что при отступлении со своих позиций в районе Кременной Луганской Народной Республики ВСУ минируют территорию и тела сослуживцев. По его словам, Вооружённые силы РФ продолжают наступать в районе Кременной.
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