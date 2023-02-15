Глава СПЧ напомнил, что Конституция не предусматривает лишения гражданства
Москва, 15 февраля 2023, 14:47 — REGNUM Конституция России не предусматривает лишение гражданства человека, получившего его по праву рождения, заявил «Интерфаксу» 15 февраля глава СПЧ Валерий Фадеев.
Так он прокомментировал инициативу о лишении российского гражданства иностранных агентов.
Тех, кто получил гражданство России уже будучи взрослым, лишить гражданства можно, но только по решению суда, отметил Фадеев.
Как сообщалось ранее, губернатор Калужской области Владислав Шапша выступал с предложением лишать во внесудебном порядке российского гражданства, если оно было получено на основании фальшивых документов.