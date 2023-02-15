Москва, 15 февраля, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Конституция России не предусматривает лишения гражданства человека, получившего его по праву рождения, заявил «Интерфаксу» 15 февраля глава СПЧ Валерий Фадеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Конституция России

Так он прокомментировал инициативу о лишении российского гражданства иностранных агентов.

Тех, кто получил гражданство России, уже будучи взрослым, лишить гражданства можно, но только по решению суда, отметил Фадеев.

Как сообщалось ранее, губернатор Калужской области Владислав Шапша выступал с предложением лишать во внесудебном порядке российского гражданства, если оно было получено на основании фальшивых документов.