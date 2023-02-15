Госдума приняла закон о бесплатном проезде школьных автобусов по платным трассам

Москва, , 14:45 — REGNUM Госдума приняла в третьем чтении закон, который закрепляет право бесплатного проезда по платным дорогам для школьных автобусов и автобусов, осуществляющих организованную перевозку группы детей, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Ранее первый зампред думского комитета по образованию Алёна Аршинова («Единая Россия») заявляла, что школам приходилось тратить деньги на проезд по платным дорогам. Она отметила, что есть школы, к которым нужно добираться на автобусах ежедневно по платным участкам дорог или объезжать их.

Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2023 года.