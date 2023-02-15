Москва, 15 февраля, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем чтении закон, который закрепляет право бесплатного проезда по платным дорогам для школьных автобусов и автобусов, осуществляющих организованную перевозку группы детей, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Ранее первый зампред думского комитета по образованию Алёна Аршинова («Единая Россия») заявляла, что школам приходилось тратить деньги на проезд по платным дорогам. Она отметила, что есть школы, к которым нужно добираться на автобусах ежедневно по платным участкам дорог или объезжать их.

Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2023 года.