В ГД предлагают ввести аналог шенгена для приезжающих в СНГ иностранцев
Москва, 15 февраля 2023, 14:42 — REGNUM Для иностранцев, которые приезжают в страны СНГ стоит ввести общую визу, которая была бы аналогом шенгена. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев («Новые люди»).
«Я предложил бы подумать над форматом некой общей визы для туристов, посещающих страны СНГ по образцу шенгена. Приехал в Ташкент — посети Москву», — сказал депутат в ходе «правительственного часа» с главой МИД Сергеем Лавровым.
Ранее Тарбаев предлагал создать федеральный событийный календарь, который поможет привлекать туристов в регионы России.