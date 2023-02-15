Депутат Госдумы Тарбаев предлагает ввести аналог шенгена для приезжающих в СНГ иностранцев

Москва, , 14:42 — REGNUM Для иностранцев, которые приезжают в страны СНГ стоит ввести общую визу, которая была бы аналогом шенгена. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев («Новые люди»).

Республики СНГ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я предложил бы подумать над форматом некой общей визы для туристов, посещающих страны СНГ по образцу шенгена. Приехал в Ташкент — посети Москву», — сказал депутат в ходе «правительственного часа» с главой МИД Сергеем Лавровым.

Ранее Тарбаев предлагал создать федеральный событийный календарь, который поможет привлекать туристов в регионы России.