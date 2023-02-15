Москва, 15 февраля, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Для иностранцев, которые приезжают в страны СНГ, стоит ввести общую визу, которая была бы аналогом шенгена. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев («Новые люди»).

Иван Шилов ИА REGNUM Республики СНГ

«Я предложил бы подумать над форматом некой общей визы для туристов, посещающих страны СНГ, по образцу шенгена. Приехал в Ташкент — посети Москву», — сказал депутат в ходе «правительственного часа» с главой МИД Сергеем Лавровым.

Ранее Тарбаев предлагал создать федеральный событийный календарь, который поможет привлекать туристов в регионы России.