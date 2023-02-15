Госдума отменит заседание в день послания, а 22 февраля начнет работу на два часа раньше

Москва, , 14:42 — REGNUM Госдума намерена отменить пленарное заседание 21 февраля в связи с оглашением президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, соответствующий проект постановления внесла на рассмотрение нижней палаты парламента комиссия по регламенту.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Парламентарии намерены отменить заседание Госдумы в день послания, 21 февраля.

Одновременно депутаты примут решение о переносе на более время пленарного заседания 22 февраля — с традиционных 12:00 мск на 10:00 мск.

Решение будет принято в связи с дополнительным заседанием Совфеда. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко пояснила, что перенос заседания на 22 февраля на 15:00 связан с просьбой правительства оперативно принять законы, касающиеся бюджетной и налоговой системы страны на фоне правовой интеграции новых регионов России.

Проект постановления Госдума обсудит и, как ожидается, примет на заседании 16 февраля.

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