Москва, 15 февраля, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Госдума намерена отменить пленарное заседание 21 февраля в связи с оглашением президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, соответствующий проект постановления внесла на рассмотрение нижней палаты парламента комиссия по регламенту.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Парламентарии намерены отменить заседание Госдумы в день оглашения послания, 21 февраля.

Одновременно депутаты примут решение о переносе на более раннее время пленарного заседания 22 февраля — с традиционных 12:00 мск на 10:00 мск.

Решение будет принято в связи с дополнительным заседанием Совфеда. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко пояснила, что перенос заседания на 22 февраля на 15:00 связан с просьбой правительства оперативно принять законы, касающиеся бюджетной и налоговой системы страны на фоне правовой интеграции новых регионов России.

Проект постановления Госдума обсудит и, как ожидается, примет на заседании 16 февраля.