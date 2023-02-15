Берлин, 15 февраля, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Нарушения в системе регистрации и посадки авиакомпании Lufthansa, которые повлекли за собой массовую отмену рейсов в Германии, произошли из-за повреждения кабеля в ходе работ провайдера Deutsche Telekom. Об этом пишет издание Handelsblatt.

Andrew Thomas Самолет компании Lufthansa

Напомним, что ранее поступила информация о том, что в компьютерной системе авиакомпании Lufthansa, которая отвечает за регистрацию, наблюдаются сбои, в результате по всему миру задерживаются рейсы.

Отмечается, что причиной этих сбоев является работа компании Deutsche Telekom.

«Они проводили строительные работы на своей сети во Франкфурте и при этом повредили важный кабель», — пишет издание Handelsblatt.

Уточняется, что последствия повреждения затронули не только систему во Франкфурте, но и в Мюнхене, также было нарушено движение авиарейсов по всему миру.

Уточняется, что кроме компании Lufthansa с невозможностью регистрировать на рейсы и посадку, сканировать коды на чемоданах столкнулись дочерние компании Austrian, Eurowings, Swiss и Brussels.