Кахраманмараш, , 14:38 — REGNUM Турецкие спасатели извлекли 42-летнюю женщину из-под обломков здания в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны. Об этом сообщает 15 февраля телеканал «Аль-Джазира».

Последствия землетрясения в городе Хатай. Турция. Февраль 2023 ИА REGNUM (с) Дмитрий Сухов

Женщина провела под завалами 222 часа.

Ранее в области Хатай спасли женщину, которая находилась под обломками 204 часа.

Специалисты отмечают, что критическими считаются первые 72 часа после землетрясений. Затем выживаемость людей постепенно снижается и к пятым суткам составляет 6%.

По данным турецкого правительства, 74 иностранные команды участвуют в спасательных работах в пострадавших районах. Число жертв разрушительного землетрясения, которое произошло 6 февраля и затронуло десять турецких провинций, превысило 35 тыс. человек. Ещё около 6 тыс. человек погибли в Сирии.