Военный эксперт Леонков назвал метеозондом пролетевший в небе над Киевом объект

Москва, , 14:42 — REGNUM Пролетевший над Киевом неопознанный объект является метеорологическим зондом. Об этом 15 января заявил военный аналитик Алексей Леонков.

«Аэростатов в принципе очень много летает: их используют для снятия показаний метеоусловий, движения воздушных потоков, которые в последнее время стали непредсказуемыми», — приводит слова эксперта «Лента. ру».

Леонков подчеркнул, что зонды после выполнения своей работы «летят по воле ветра». Он акцентировал внимание на том, что данные объекты нельзя использовать для получения разведданных, поскольку их траектория непредсказуема.

По мнению аналитика, новостями подобного рода Киев пытается создать информационный шум.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в небе над Киевом замечен неизвестный летающий объект в форме шара.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что не менее десяти аэростатов США пролетели в воздушном пространстве Китая с мая 2022 года.

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