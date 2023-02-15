Женева, Швейцария, 15 февраля, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опровергают приостановку расследования происхождения коронавируса, сообщает 15 февраля РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря организации Тарика Жазаревича.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Представитель ВОЗ рассказал, что в статье международного научного журнала Nature информация о прекращении исследований неточна и вводит в заблуждение, автора попросили исправить материал или разъяснить.

«Мы всегда и последовательно заявляли, что для продвижения знаний нам нужны были и всё ещё нужны исследования — и для этого нам нужен доступ из Китая, данные, и нам нужно, чтобы они проводили эти исследования прозрачным образом. Мы продолжали и продолжаем просить об этом», — заверил Жазаревич.

Ранее в британской газете The Daily Telegraph появилось заявление эксперта ВОЗ Марии ван Керкхове, которая сказала, что организация приняла решение о приостановке дальнейшего расследования происхождения коронавируса из-за проблем со сбором данных.

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