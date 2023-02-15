Брюссель, 15 февраля, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что внёс предложение включить около ста новых физических и юридических лиц в десятый пакет персональных санкций Евросоюза в отношении Российской Федерации. Об этом 15 февраля сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Я предложил новый список из почти ста физлиц и компаний», — приводят корреспонденты его слова.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия внесла предложения по десятому пакету санкций. Данный пакет оценивается в 11 млрд евро и содержит новые торговые запреты, новый контроль за поставками технологий в Россию.