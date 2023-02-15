Белоусов: торговля России с ЕС упала на треть и выросла в два раза на южном направлении

Москва, , 14:25 — REGNUM Товарооборот между Россией и странами Евросоюза в апреле–декабре сократился на треть, однако на южном направлении объём торговли, напротив, вырос в два раза. Об этом 15 февраля заявил вице-премьер России Андрей Белоусов в ходе итогового заседания правления РЖД за 2022 год.

Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов Дарья Драй © ИА REGNUM

«Объемы торговли с Евросоюзом значительно снижаются. Одновременно растет товарооборот на восточном и южных направлениях», — сказал он.

По данным Белоусова, физический объём торговли со странами Европы сократился на треть, однако торговля с Турцией, Египтом, странами Персидского залива увеличилась почти в два раза. Что касается стран Юго-Восточной Азии и Китая, то показатель вырос более чем на 17%.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия предложила новый пакет санкций в отношении России на 11 млрд евро, в который будут включены новые торговые ограничения, а также будут расширены ограничения на запрет поставки в Россию технологий.