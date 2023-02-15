Таллин, 15 февраля, 2023, 14:37 — ИА Регнум. В Эстонии лишили вида на жительство лидера некоммерческой организации «Российские соотечественники в Европе», организатора акций «Бессмертный полк» Сергея Чаулина. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции безопасности страны.

Вадим Анцупов/Sputnik/РИА Новости Участники во время акции «Бессмертный полк» в Таллинне

По данным ведомства, Чаулин покинул Эстонию вечером 14 февраля.

Уточняется, что россиянин не имел эстонского гражданства и проживал в республике на основании долгосрочного вида на жительство.

Эстонская полиция заявляет, что мужчина «годами разжигал национальную и политическую ненависть под знаменем антифашистского движения».

Как сообщало ИА REGNUM, полиция безопасности Эстонии 14 июня 2022 года принудительно выслала из страны в Россию бывшего «афганца», одного из активистов Союза граждан России в Тарту (юго-восток страны) Рамиля Усманова.