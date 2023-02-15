Москва, , 14:12 — REGNUM На фармацевтическом рынке в России имеются в достаточном количестве аналоги американского препарата «Виагра», в том числе российского производства. Об этом пишет ТАСС.

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«На рынке много аналогов препарата с тем же действующим веществом силденафил, в том числе отечественного производства», — приводит агентство сообщение пресс-службы Министерства здравоохранения России.

Уточняется, что эти препараты продаются в российских аптеках, являются рецептурными и имеют противопоказания, поэтому их нужно принимать лишь по назначению врача.

Как передавало ИА REGNUM, после заявлений американской фармацевтической компании Viatris о приостановке поставок в Россию препарата «Виагра» (соответствует международному непатентованному наименованию (МНН) силденафил) в форме таблеток в России обеспечили технологическую возможность производства лекарственных препаратов с МНН силденафил с различных стадий.

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