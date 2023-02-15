Пресс-секретарь президента РФ Песков высказался о наказании за «родильный туризм»

Москва, , 14:21 — REGNUM Инициатива депутата Госдумы Алексея Журавлева (ЛДПР) лишать права на получение материнского капитала тех родителей, которые специально едут рожать за границу, спровоцировала широкий общественный резонанс. Сегодня, 15 февраля, её прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, заявив, что в Кремле данный вопрос не обсуждается, передает корреспондент ИА REGNUM.

Материнский капитал © ИА REGNUM

Напомним, тема «родильного туризма» была поднята замглавой комитета Госдумы по обороне Алексеем Журавлевым. Речь идет о поездке для родов в те страны, где детям автоматически предоставляется гражданство, а родителям — вид на жительство. Такие женщины, по оценке парламентария, «сознательно от России открещиваются», поэтому российские льготы их касаться не должны.

«Материнский капитал нужен для того, чтобы нормализовать демографическую ситуацию в стране, а не для «финансирования тех, кто намерен из нее бежать», — подчеркнул депутат.

Материнский капитал — одна из главных и наиболее востребованных мер господдержки нацпроекта «Демография». С 1 февраля 2023 года сумма выплат увеличилась на 11,9% и теперь составляет 586,9 тыс. рублей на первого ребенка и 775,6 тыс. рублей — на второго. Все материальные меры поддержки с 2023 года осуществляет Социальный фонд России.

«В Кремле нет дискуссии о лишении материнского капитала россиянок, уезжающих рожать для получения гражданства за рубеж», — подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Как и прежде, выплата будет назначаться семьям со среднедушевым доходом менее двух прожиточных минимумов на человека без дополнительных требований к занятости или имуществу родителей. Если раньше такой возможностью могли воспользоваться только родители вторых детей, то теперь выплаты сможет оформить любая семья, имеющая материнский капитал, на любого ребенка до трех лет, вне зависимости от очередности рождения», — отмечал недавно министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. По его словам, с 2023 года также стало проще направлять материнский капитал на образование детей.

Инициатива введения прогрессивной шкалы материнского капитала была одной из основных на встрече российского президента Владимира Путина с руководителем фракции СРЗП в Госдуме Сергеем Мироновым 14 февраля. Политик предлагает увеличить выплату материнского капитала при рождении второго ребёнка примерно до миллиона рублей, а при рождении третьего выплачивать свыше одного миллиона рублей. По его данным, в стране всего 5959 семей имеют восемь и более детей.

Как сообщало ИА REGNUM, отменить материнский капитал для тех, кто сознательно едет рожать за границу, чтобы получить гражданство и вид на жительство, предложил депутат Госдумы Алексей Журавлев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 15 февраля заявил, что в Кремле данный вопрос не обсуждается.

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