ФСБ: причастного к двум диверсиям агента СБУ завербовали при участии спецслужб Польши

Москва, , 14:05 — REGNUM ФСБ России задержала агента СБУ, причастного к двум диверсиям на Московской железной дороге. Об этом 15 февраля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ФСБ Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«ФСБ РФ задержан гражданин Украины, 1977 года рождения, причастный к совершению по заданию СБУ двух диверсионных акций на объектах инфраструктуры МЖД», — говорится в сообщении.

У диверсанта изъяты средства связи, электронные носители информации, содержащие фото и видеоотчёты, а также переписка с сотрудником СБУ.

Отмечается, что по команде куратора из СБУ он поджёг оборудование МЖД, а именно два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки.

По данным силовиков, он был завербован в польском городе Быдгоще при участии польских спецслужб. Перед заброской в Россию его проверку осуществляли в Риге совместно со спецслужбами Латвии. В конце ноября 2022 года он под видом беженца был направлен в Россию с целью легализации и получения российского гражданства.

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