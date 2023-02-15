Боррель назвал наивными тех, кто желает прекратить поставки оружия Киеву
Брюссель, 15 февраля 2023, 13:59 — REGNUM Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что «не понимает» тех, кто желает прекращения военных поставок Киеву ради достижения мира.
Боррель призвал таких людей «осознать, что прекращение поставок Украине не приведет к остановке боевых действий со стороны России».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен страдает неизлечимой глупостью и некомпетентностью, а глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель «измучен нарзаном» до полной потери дипломатичности.
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