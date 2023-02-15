Брюссель, 15 февраля, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что «не понимает» тех, кто желает прекращения военных поставок Киеву ради достижения мира.

Valeria Mongelli/Zuma/TASS Жозеп Борель

«Некоторые думают, что решение заключается в прекращении военных поставок Украине, — сказал он депутатам Европарламента. — Честно говоря, я этого не понимаю».

Боррель призвал таких людей «осознать, что прекращение поставок Украине не приведет к остановке боевых действий со стороны России».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен страдает неизлечимой глупостью и некомпетентностью, а глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель «измучен нарзаном» до полной потери дипломатичности.

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