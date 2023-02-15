Киев, 15 февраля, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) провела первое богослужение в Трапезном храме Киево-Печерской лавры, сообщают украинские СМИ.

РИА Новости Трапезный храм Киево-Печерской лавры

Служба прошла 15 февраля, в праздник Сретения Господня. На ней присутствовали около 300 человек. В храм допускали по документам.

Напомним, 7 января глава раскольнической ПЦУ Епифаний провёл первую «службу» в соборе Киево-Печерской лавры. Обеспечивать порядок привлекали три тысячи силовиков.

По словам главы государственной службы по этнополитике и свободе совести Украины Виктора Еленского, ПЦУ может в дальнейшем проводить службы в храмах Киево-Печерской лавры, доступ в которые с 1 января закрыли для священнослужителей канонической Украинской православной церкви.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января раскольническая ПЦУ захватила храм Украинской православной церкви в селе Белогородке Киевской области.

21 января в селе Тарасовке Киевской области группа вооруженных представителей теробороны во главе с местными властями захватили Успенский храм.

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