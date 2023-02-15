Лондон, 15 февраля, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Юный футболист Дуангпетч Промтеп, спасённый из затопленной пещеры Тхам Луанг в Таиланде в 2018 году, скончался в Великобритании. Об этом сообщает 15 февраля Daily Mail.

RUNGROJ YONGRIT/EPA/TASS Эвакуация из затопленной пещеры Кхао Луанг

Промтеп выиграл стипендию мечты для обучения в Соединённом Королевстве и в конце 2022 года поступил в футбольную академию колледжа Брук Хаус в Лестере. Причина смерти 18-летнего футболиста пока неизвестна, однако в отчётах сказано, что он получил травму головы.

Ранее подросток писал в соцсетях, что его мечта об обучении в Англии сбылась. Он обещал, что будет усердно учиться и не разочарует родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года детская футбольная команда «Дикие кабаны», куда входил и Промтеп, оказалась в ловушке в пещере, расположенной неподалёку от города Чианграя. Пещеру затопило из-за паводка, 12 детей и тренера удалось спасти только через 18 дней.