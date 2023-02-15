Брюссель, , 13:56 — REGNUM Европейская комиссия предложила новый пакет санкций в отношении России на 11 млрд евро, в который будут включены новые торговые ограничения, а также будут расширены ограничения на запрет поставки в Россию технологий. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен Иван Шилов © ИА REGNUM

Она напомнила, что для поддержания давления на Россию Еврокомиссия предлагает десятый пакет мер, который содержит новые торговые запреты, новый контроль за поставками технологий в Российскую Федерацию.

Урсула фон дер Ляйен уточнила, что данный пакет оценивается в 11 млрд евро.

«Мы предлагаем ввести ограничения против десятков электронных компонентов, которые используются в российских военных системах, таких как дроны, ракеты и вертолеты», — отметила она.

Как передавало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона ведет кардинальный пересмотр всех обязательств перед международными организациями на фоне их дискриминационного отношения. А в Европе изучают возможность продления приостановки лицензий на вещание российских государственных СМИ в рамках нового пакета санкций.