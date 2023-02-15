Лавров: обвиняя Россию за ее политику в Африке, Париж перекладывает с больной головы на здоровую

Москва, , 13:52 — REGNUM Обвинения со стороны Парижа в адрес Москвы по ситуации в Африке — «клинический случай» и «попытка переложить с больной головы на здоровую», заявил 15 февраля во время своего выступления на правительственном часе в Госдуме министр иностранных дел Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, в МИД Франции обвинили Россию в ведении в Африке «неоколониальной политики».

Франция, как и другие страны Запада, и прежде, и теперь воспринимают Африку «как свой задний двор» и при этом обвиняют Москву, которая сыграла решающую роль «в освобождении континента от колониального гнета и в становлении их государственности», сказал министр.

Как сообщалось ранее, в январе 2023 года, говоря об итогах деятельности российской дипломатии в 2022 году, Лавров заявил, что западные страны по-прежнему используют неоколониальные меры для того, чтобы продолжать грабить весь мир.