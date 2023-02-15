Севастополь, , 14:00 — REGNUM Житель Севастополя, которого ранее задержали по подозрению в попытке поджечь склад с горюче-смазочными материалами, оказался автором радикального телеграм-канала, в котором публиковались призывы к убийствам российских военных. Об этом 15 февраля сообщает крымское управление ФСБ РФ.

Военнослужащий Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что в ноябре 2022 года в Крыму задержали 20-летнего мужчину, которого заподозрили в планировании поджога склада горюче-смазочных материалов, в ходе обыска у него были обнаружены бутылки с зажигательной смесью и листовки экстремистского содержания. Позднее суд заключил его в СИЗО.

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Согласно опубликованным данным, подозреваемый житель Севастополя создал радикальное неформальное движение, в телеграм-канале которого размещал призывы к осуществлению террористической деятельности в отношении объектов критической инфраструктуры, а также ликвидации военнослужащих России.

Также установлена причастность севастопольца к попытке поджога пункта сбора гуманитарной помощи.

По данным фактам были возбуждены новые уголовные дела. Они могут добавить к предыдущему обвинению до 15 лет колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае задержали молодого человека за диверсию на железной дороге. Установлено, что подросток осуществил поджог железнодорожного поста секционирования контактной сети участка железной дороги между городами Армавиром и Курганинском Краснодарского края.

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