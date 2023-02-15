Лавров рассказал о подготовке специального заседания Совбеза ООН по взрывам на «Северных потоках»

Москва, , 13:42 — REGNUM Совет безопасности ООН проведёт специальное заседание по взрывам на «Северных потоках», Россия уже готовит это мероприятие, заявил 15 февраля на правительственном час в Госдуме глава МИД Сергей Лавров.

Заседание Совбеза ООН © МИД РФ/РИА Новости

Россия выступит с требованием найти возможную форму расследования взрывов, отметил министр. В Москве не согласны, что у ООН, как об этом ранее сообщил представитель генсека организации, нет таких полномочий, добавил Лавров.

Как сообщалось ранее, в ходе своего выступления в Госдуме министр также заявил, что Запад лжет России о взрывах на «Северных потоках» так же, как прежде врал о Минских соглашениях.

Ранее Лавров отмечал, что высказывания официальных лиц Вашингтона о взрывах на газопроводах стали фактическим признанием ответственности за организацию этих терактов.