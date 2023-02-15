На Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7

Петропавловск-Камчатский, , 13:43 — REGNUM У восточного побережья Камчатки 15 февраля зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7, говорится в сообщении регионального филиала геофизической службы РАН.

Камчатка © Елена Верещака/ТАСС

Третий за день толчок произошёл в 11:06 мск, или в 20:06 по местному времени.

По данным геофизической службы, очаг землетрясения находился на расстоянии 202 километра от посёлка Усть-Камчатск.

Первый подземный толчок магнитудой 4,8 зарегистрировали в 02:34 мск. Жители его не ощутили землетрясение, так как землетрясение произошло в 140 километрах от райцентра в акватории Камчатского залива.

Второй толчок случился в 06:09 мск. Его магнитуда составила 5,2. Эпицентр был на суше в 35 километрах от Усть-Камчатска на глубине 15 километров.

Ранее директор единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов заявил, что в течение пяти ближайших лет на планете увеличится количество землетрясений.

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