Британский аналитик: бюджет НАТО не рассчитан на противостояние с Россией

Лондон, , 13:38 — REGNUM Североатлантический альянс может столкнуться с трудностями, поскольку западные страны передают своё оружие Киеву. Об этом 15 февраля заявил военный аналитик Шон Белл в эфире британского телеканала Sky News.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«НАТО никогда не составляло бюджет для противостояния такого масштаба и может столкнуться с трудностями при сохранении нынешнего уровня поддержки Украины», — сказал он.

Британец подчеркнул, что, отдавая оружие, западные страны не позаботились о своей промышленности. Белл также сообщил о необходимости разработать план по усилению национальной промышленности с целью обеспечения киевского режима вооружением, необходимым для победы.

Как сообщало ИА REGNUM, советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что в последнее время в Крыму фиксируют массированную информационную атаку украинских ресурсов.