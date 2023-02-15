Лондон, 15 февраля, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Североатлантический альянс может столкнуться с трудностями, поскольку западные страны передают своё оружие Киеву. Об этом 15 февраля заявил военный аналитик Шон Белл в эфире британского телеканала Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«НАТО никогда не составляло бюджет для противостояния такого масштаба и может столкнуться с трудностями при сохранении нынешнего уровня поддержки Украины», — сказал он.

Британец подчеркнул, что, отдавая оружие, западные страны не позаботились о своей промышленности. Белл также сообщил о необходимости разработать план по усилению национальной промышленности с целью обеспечения киевского режима вооружением, необходимым для победы.

Как сообщало ИА REGNUM, советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что в последнее время в Крыму фиксируют массированную информационную атаку украинских ресурсов.