Лавров: в новой концепции внешней политики России пойдет речь о прекращении монополии Запада

Москва, , 13:33 — REGNUM В обновленной концепции внешней политики России будет сказано в том числе о необходимости ограничить монополию Запада на определение рамок международной жизни, заявил 15 февраля во время выступления на правительственном часе в Госдуме министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления в рамках «правительственного часа» на пленарном заседании Государственной думы РФ © Сергей Фадеичев/ТАСС

Англосаксы и подчиненный им Запад навязывают свой диктат ради сохранения господства в мире, используя угрозы, шантаж и воровство, сказал Лавров.

В мировой политике решения должны приниматься исходя не из эгоистических интересов Запада, а из баланса интересов всех стран мира, отметил министр.

Ранее в МИД сообщили, что обновленная концепция внешней политики будет готова в ближайшее время. В Кремле заявили, что президент оперативно рассмотрит этот документ.

Сергей Лавров ранее отмечал, что отношения России и Запада уже никогда не будут прежними, при этом, по словам министра, пока трудно представить, какими они станут в дальнейшем.