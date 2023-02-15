Луганск, 15 февраля, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Интенсивность боев на линии соприкосновения в районе Кременной в ЛНР сравнима с активностью в районе Артёмовска в ДНР, считает военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Алексей Майшев/РИА Новости Боевая работа танкистов в зоне СВО

По его словам, в районе населенного пункта Кременная идут очень активные боевые действия, они сравнимы с боевыми действиями в населенном пункте Артёмовск.

«То есть очень жесткие боевые действия, идет контрбатарейная борьба, идет освободительное движение», — сказал он в эфире Первого канала.

Марочко добавил, что российские подразделения ведут действия наступательного характера, причем довольно-таки успешно: занимают выгодные рубежи, позиции ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко заявил, что при отступлении со своих позиций в районе Кременной Луганской Народной Республики ВСУ минируют территорию и тела сослуживцев. По его словам, Вооружённые силы РФ продолжают наступать в районе Кременной.

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