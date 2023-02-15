Москва, 15 февраля, 2023, 13:26 — ИА Регнум. В МИД России не согласны с озвученной позицией ООН о мандате для расследования взрывов на «Северных потоках». Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, об этом заявил глава ведомства Сергей Лавров в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

Григорий Сысоев/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на предложение комитета по международным делам Госдумы РФ провести расследование этого преступления заявил, что Организация Объединённых Наций не сможет выяснить причины и обстоятельства взрывов на газопроводах «Северный поток», потому что не обладает необходимым для этого мандатом.

«Мы обратились в ООН, поставили там этот вопрос, готовим специальное заседание Совета Безопасности, будем требовать найти какую-то форму расследования. Правда, генеральный секретарь, он устами своего официального представителя уже сказал, что у ООН нет полномочий, нет мандата осуществлять такие расследования. При всем уважении, мы с такой позицией не согласны», — сказал министр.